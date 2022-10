Polizist erkennt ihn auf Überwachungskamera: Mutmaßlicher Geldbeuteldieb ist gefasst

Beamte der Polizeiinspektionen Lindau und Lindenberg haben im Rahmen ihrer Ermittlungen einen Tatverdächtigen für einen Geldbeuteldiebstahl vom vergangenen Montagnachmittag ermittelt. Ein Polizist erkannte den Mann auf einem Kamerabild.

„Aufgrund eines vorliegenden Lichtbildes des Täters aus einem der betroffenen Lebensmittelmärkte wurden die Dienststellen im Dienstbereich des Präsidiums Schwaben Süd/West informiert“, heißt es im Polizeibericht. Ein Beamter der Polizeiinspektion Lindenberg erkannte dann den Täter.

Dabei handelt es sich um einen 47-jährigen Mann aus dem oberen Landkreis. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Taschendiebstahl eingeleitet. „Ob er auch für die anderen zwei bekannt gewordenen Taten in Frage kommt, muss noch im weiteren Verlauf der Ermittlung abgeklärt werden“, so die Polizei.

Gleich drei Taschendiebstähle auf einmal

In verschiedenen Lebensmittelmärkten wurden am Montag drei Geldbeutel gestohlen. Die Diebstähle ereigneten sich zwischen 10.30 und 11.10 Uhr in Supermärkten im Lindaupark, in der Von-Behring-Straße und im Heuriedweg.

Alle drei Geschädigten im Alter von 49, 63 und 82 Jahren gaben an, ihre Einkaufstaschen in den Einkaufswagen gelegt oder an diesem befestigt zu haben. In den Taschen befand sich auch immer der Geldbeutel.