Polizeistreife wird Zeuge eines Unfalls

Ein 61-jähriger Fahrer eines Citroens hat am Dienstag beim Ausparken von einem Parkplatz in der Bregenzer Straße einen hinter ihm wartenden 29-jährigen Fahrer eines VW Polo übersehen. Es kam zu einem Zusammenstoß, wie die Lindauer Polizei mitteilt. Auf den Unfall wurde eine hinter dem Polo stehenden Streife der Lindauer Polizei aufmerksam, die den Unfall anschließend aufnahm. Es entstand ein geschätzter Schaden von 2000 Euro. Beim Unfallverursacher wurde gleich eine Sicherheitsleistung in Höhe von 130 Euro einbehalten.