Polizeihund Sam stellt 14-jährigen Einbrecher

Wie die Polizei Vorarlberg berichtet, wurde die Streife am Dienstag gegen 2 Uhr in der Früh nach Sulz gerufen, weil ein Zeuge verdächtige Geräusche bei Baucontainern hörte und meldete. Dort angekommen entdeckten die Beamten ein offenes Fenster am Container, das zuvor gewaltsam eingedrückt wurde.

Nachdem auf mehrfache Aufforderung den Container zu verlassen keine Reaktion erfolgte, wurde der Diensthund Sam über das Fenster in den Container geschickt. Der Hund sprang durch das Fenster in den Container, stellte dort den Einbrecher und zeigte durch Bellen an, dass sich der Einbrecher noch im Container befand.

Ein 14-jähriger Jugendlicher aus Röthis wurde daraufhin festgenommen. Er wird an die Staatsanwaltschaft angezeigt werden.

An zwei weiteren Containern wurden Spuren von Einbruchsversuchen festgestellt. Es entstand Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe.