Polizeiaktion gegen Handys am Steuer

Die Lindauer Polizei beteiligt sich am heutigen Donnerstag an einer bayernweiten Aktion gegen Ablenkung im Straßenverkehr. Denn die verbotene Nutzung von Handys, MP3-Playern und ähnlichen digitalen Geräten ist inzwischen in vielen Fällen die Ursache für Unfälle. Wissenschaftler sprechen davon, dass bei mehr als der Hälfte der Unfälle Ablenkung zumindest eine Mitschuld hat. Dazu gehören aber nicht nur die vom Gesetz verbotenen Tätigkeiten, sondern auch Essen, Rauchen oder das Suchen von Gegenständen während der Fahrt. „Das Telefonieren während der Fahrt ist genauso gefährlich wie das Fahren mit 0,8 bis 1 Promille Blutalkohol“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Die Polizei weist zudem darauf hin, dass laut Gesetz die Handynutzung während der Fahrt mit 100 Euro Bußgeld und einem Punkt in Flensburg bestraft wird.