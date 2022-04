Polizei zieht vier alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr

Sie scheinen durstig gewesen zu sein, wollten aber auf ihre Auto nicht verzichten. Beamte der Lindauer Polizeiinspektion haben Dienstagabend bis zum frühen Mittwochmorgen gleich vier angetrunkene Autofahrer und Autofahrerinnen aus dem Verkehr gezogen. Sie gehen die nächste Zeit zu Fuß.

Wie die Lindauer Polizei mitteilte, ergab ein Alkoholtest bei einem 61-jährigen Mann, den die Polizisten vor der Seebrücke anhielten, einen Wert von über 0,5 Promille. Er musste mit zur Polizeidienststelle kommen. Auch ein 55-jährigen Autofahrer hatte zu viel getrunken, wie der Alkoholtest zeigte: Da auch sein Wert über 0,5 Promille lag, musste auch er die Beamten auf die Dienststelle begleiten. Den dritten alkoholisierten Autofahrer hielten die Polizisten gegen Mitternacht in Wasserburg an. Der 37-jährige Mann hatte knapp ein Promille, wie der Alkoholtest und der anschließende Test auf der Polizeidienststelle zeigten. Alle drei Männer müssen laut Polizei mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Sie durften ihre Autofahrt nicht fortsetzen.

Autofahrerin mit deutlichen Ausfallerscheinungen

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 2.45 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife eine 56-jährige Autofahrerin in der Rickenbacher Straße. Hierbei zeigte der Alkoholtest mehr als 1,1 Promille an, was den Tatbestand einer Trunkenheit im Verkehr erfüllte. Zudem stellten die Beamten bei der Frau deutliche Ausfallerscheinungen fest. Die 56-Jährige musste sich auf der Polizeidienststelle einer Blutentnahme durch einen Arzt unterziehen. Ihren Führerschein stellten die Beamten sicher. Sie muss wohl länger als einen Monat zu Fuß gehen.