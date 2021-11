Polizei zieht positive Bilanz nach Corona-Kontrollen

Im Stadtgebiet Lindau, Bodolz, Nonnenhorn und Wasserburg sind zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnacht zahlreiche Gaststätten, Hotels, Fitnessstudios und Spielhallen von der Polizei Lindau zusammen mit dem Landratsamt Lindau kontrolliert worden. Wie die Polizei mitteilt, kam es dabei zu keinen nennenswerten Verstößen. Die Kontrollen wurde laut Polizei stets als positiv von den kontrollierten Personen angenommen. Lediglich in einer Gaststätte in der Wackerstraße in Lindau sei ein 50-jähriger Mann mit einer Kopie eines falschen Impfausweises angetroffen worden. Wie sich im Nachgang der Ermittlungen herausstellte, gab er nicht nur falsche Personalien gegenüber der Polizei an, sondern zeigte auch ein Foto eines Impfausweises vor, welcher gar nicht für ihn ausgestellt war. Gegen ihn leiteten die Beamten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen falscher Namensangabe und eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ein.