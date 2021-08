Polizei zieht einige manipulierte Autos aus dem Verkehr

In der Nacht auf Sonntag hat die Polizei in der so genannten Poser- und Tuningszene im Landkreis Lindau Autos kontrolliert. Die Beamten mussten einige Fahrzeuge aus dem Verkehr ziehen.

„Bei zahlreichen Kontrollen von augenscheinlich getunten Fahrzeugen konnten wiederum eine Vielzahl von Verstößen gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung festgestellt werden“, heißt es im Polizeibericht. So war gleich bei mehreren Fahrzeugen die Rad-/Reifenkombination in Verbindung mit dem Fahrwerk nicht eingetragen, bei anderen Fahrzeugen war die Auspuffanlage illegal verändert worden, weswegen die Autos sehr laut waren.

„In einem Fall konnte zudem ein fehlender Versicherungsschutz festgestellt werden“, heißt es im Polizeibericht weiter. Bei den meisten Beanstandungen waren die technischen Veränderungen so gravierend, dass die Betriebserlaubnis erlosch, die Weiterfahrt unterbunden und ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden musste. In vier Fällen musste das Fahrzeug für die Erstellung eines Sachverständigengutachtens sogar sichergestellt werden.