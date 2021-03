Polizei zieht betrunkene Radler aus dem Verkehr

Einer Streife der Bundespolizei sind am frühen Samstagmorgen gegen 2.45 Uhr in der Ludwig-Kick-Straße in Lindau zwei Radfahrer im Alter von 35 und 46 Jahren aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen.

Grund dafür war wohl die erhebliche Alkoholisierung jeweils nahezu zwei Promille, teilt die Polizei mit. Die weitere Sachbearbeitung übernahm dann die Lindauer Polizei. Beide Männer mussten sich einer Blutentnahme unterziehen, außerdem unterbanden die Beamten die Weiterfahrt mit den Fahrrädern. Gegen beide Männer leiteten die Polizisten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein, da die absolute Fahruntüchtigkeit bei Fahrradfahrern bei 1,6 Promille liegt. Außerdem verständigten sie die zuständige Fahrerlaubnisbehörde.