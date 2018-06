Polizei wird in der Freinacht verstärkt kontrollieren

Die Polizei kündigt für die sogenannte Freinacht zum 1. Mai verstärkte Kontrollen an. Vandalismus werde man streng nach dem Gesetz verfolgen.

Früher machten sich Burschen einen Spaß daraus, dass sie lose um ein Anwesen stehende Gegenstände verzogen und beispielsweise auf dem Dorfplatz wieder abstellten. In den vergangenen Jahren artete das immer mehr aus, an manchen Orten verschandeln Kinder, jugendliche und Erwachsene Plätze und Straßen durch Rasierschaum, aufgeschlagene Eier oder Toilettenpapier. Hinzu kommen Täter, die unter Alkohol randalieren und Straftaten begehen. Aus diesem Grund kündigt die Polizei auch im Landkreis Lindau erhöhten Personalansatz an. Es werden auch deutlich mehr Zivilbeamte im Einsatz sein als üblich. In den vergangenen Jahren habe die Polizei im Allgäu so einige Täter auf frischer Tat erwischen können, so dass diese Schadensersatz zahlen mussten und bestraft wurden. In einigen Fällen mussten Eltern für ihre Kinder haften. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe.

Wer Täter beobachtet, sollte die Polizei rufen unter 08382 / 910-0 oder unter der Notrufnummer 110.