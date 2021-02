Polizei warnt vor kostenpflichtigen Internetportalen zur Einreiseanmeldung

Derzeit gehen bei der Polizei vermehrt Mitteilungen über Internetportale ein, die für die Einreiseanmeldung Gebühren verlangen. Davor warnt das Polizeipräsidium Schwaben/Südwest.

Vor dem Hintergrund des Infektionsschutzes ist derzeit eine Einreise nach Deutschland für Personen, die aus Risikogebieten kommen, mit einer digitalen Einreiseanmeldung verbunden. Bei Dienststellen in Grenznähe gingen nun vermehrt Mitteilungen über Internetportale ein, die diese Anmeldung als angebliche Dienstleistung gegen Gebühr anbieten. Hierbei ist laut Polizei nicht gesichert, ob die dort eingegebenen Daten auch wirklich an offizielle Stellen weitergeleitet werden. In Fällen, in denen dies nicht passiert, ist der Verdacht eines Betrugs gegeben.

Die Polizei weist darauf hin, dass die erforderliche Einreiseanmeldung grundsätzlich immer kostenfrei über die offizielle Homepage des Robert-Koch-Instituts (RKI) als Bundesinstitut im Geschäftsbereich des Bundesgesundheitsministeriums vorgenommen werden kann.