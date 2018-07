Polizei warnt vor betrügerischen Gewinnmeldungen

Es ist immer die gleiche Masche: Man erhält einen Anruf und ein freundlicher Mensch behauptet, man habe eine hohe Geldsumme gewonnen oder geerbt Bei den Erklärungen, warum dies der Fall sei, sind dem Erfindungsreichtum von Betrügern keine Grenzen gesetzt.

So wurde eine 61-jährige Frau aus dem Westallgäu Opfer eines solchen Betrügers, der ihr in der vergangenen Woche den Gewinn von 139.000 Euro versprach. Als einzige Bedingung für den Erhalt des Geldes wurde ihr genannt, dass sie die Kosten für den Geldtransport mit einem Sicherheitsunternehmen vorab bezahlen müsse.

Aus diesem Grund kaufte die Frau entsprechend dem Wunsch des Unbekannten an einer nahegelegenen Tankstelle sogenannte Ukash-Karten im Wert von 900 Euro und übermittelte den Zahlencode bei einem erneuten Anruf an diesen. So gelangte der Täter an das Geld der Frau, ohne dass diese die versprochenen 139.000 Euro erhielt.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang darum, jeder solle bei entsprechenden Mitteilungen in jedem Fall skeptisch sein und den Wahrheitsgehalt grundsätzlich hinterfragen. Von Geldtransaktionen ohne vorausgehende Gegenleistung wird abgeraten. Des weiteren sollte niemand einem Unbekannten am Telefon persönliche Daten übermitteln.