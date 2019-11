Polizei vollstreckt Haftbefehl

Bei der Überprüfung eines Linienbusses in Richtung Österreich ist der Grenzpolizei Lindau am Freitag, 1 Uhr, ein 53-jähriger Rumäne ins Netz gegangen, der zur Fahndung wegen Diebstahls ausgeschrieben war. Wie die Polizei berichtete, lautete der Haftbefehl auf 60 Tage Ersatzfreiheitsstrafe, die der Mann nicht mit der geforderten Geldstrafe in Höhe von mehreren hundert Euro auslösen konnte. Daher sollte er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden.

Aufgrund einer deutlichen Alkoholisierung durfte er jedoch nicht unmittelbar überstellt werden, sondern musste im Polizeigewahrsam ausgenüchtert werden.

Anschließend wurde an die Justiz übergeben.