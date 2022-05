Polizei vermeldet viele Unfälle in Lindau

Eine Reihe von Verkehrsunfällen hat es am Samstag, 14. Mai, im gesamten Lindauer Stadtgebiet gegeben. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 10 Uhr kam es auf der Kemptener Straße zu einem Auffahrunfall: Ein unachtsamer Fahrer fuhr so heftig auf das Auto vor ihm auf, dass dieser auf das wiederum davor stehende Fahrzeug geschoben wurde. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.

Um 15.30 Uhr übersah im Degelsteinweg ein Autofahrer, der in den Lindenhofweg einbiegen wollte, einen von rechtskommenden, vorfahrtsberechtigten Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Glücklicherweise blieb der Radfahrer unverletzt. Sachschaden am Pkw und Fahrrad liegt bei etwa 1700 Euro.

In der Schachener Straße wollte um 17.40 Uhr ein Autofahrer nach links in die Enzisweiler Straße abbiegen und musste wegen Gegenverkehr warten. Hinter ihm blieben mehrere andere Autos stehen und eine Fahrradfahrerin wollte diese Fahrzeuge alle links überholen, so die Polizei.

Als sie bei dem vordersten Auto angelangt war, riss der Gegenverkehr ab und das Auto bog in dem Moment ab, als die Radfahrerin neben ihm war. Die Radfahrerin stürzte und musste mit dem Rettungsdienst in das Bregenzer Krankenhaus zur medizinischen Versorgung gebracht werden, weiter entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 2800 Euro.

In der Zeit von 16.45 bis 17.30 Uhr fuhr in der Bregenezer Straße auf dem Parkplatz eines Baumarktes ein Autofahrer einen anderen geparkten Wagen an und fuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern davon. An den geschädigten Wagen entstand Schachaden von 3500 Euro. Hier laufen Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Um 17 Uhr streifte beim Vorbeifahren am Aeschacher Ufer ein Autofahrer ein geparktes Fahrzeug. Und um 19 Uhr passierte das gleiche in der Reutiner Straße. Hier meldeten die Verursache die Schäden jedoch pflichtgemäß.