Mehrere Einbrüche in Kioske und Lokale: Polizei verhaftet Verdächtigen in Feldkirch

Er soll in mehrere Kioske und Lokale in Vorarlberg eingebrochen sein. Nun hat die Polizei den mutmaßlichen Täter geschnappt. Wie die Polizei mitteilt, haben Beamte der Polizeiinspektion Rankweil und der Diensthundestreife am Dienstag gegen 16.40 Uhr nach umfangreichen Ermittlungen und Erhebungen einen 43-jährigen Mann aus Moldawien in Feldkirch festgenommen.

Der Mann wird demnach verdächtigt, mehrere Einbrüche in Kioske und Lokale in Sulz, Lustenau und Hard begangen zu haben. Die weitere Fallbearbeitung übernimmt laut Bericht das Landeskriminalamt Vorarlberg. Der Mann wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Gegen den Verdächtigen bestehe ein Aufenthaltsverbot.