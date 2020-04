Polizei verhängt Bußgelder

Von Aalener Nachrichten

Am Samstag gegen 16.40 Uhr manipulierte ein 30-Jähriger an der Aalener Roschmannkreuzung an seinem entblößten Geschlechtsteil. Eine 21-jährige Zeugin meldete den Vorfall der Polizei.

Eine Streife konnte den betrunkenen Mann im Zuge der Fahndung festnehmen. Er gab an, dass er lediglich uriniert habe.

Der Verdächtige trug zur Tatzeit schwarze Radlerbekleidung, einen Helm und führt ein Fahrrad mit mehreren Tüten mit sich. Das Polizeirevier Aalen sucht Zeugen, die Angaben zum Verhalten des betrunkenen Mannes machen können, ...