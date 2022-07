Polizei überführt dreisten Rucksackdieb

In den vergangenen Monaten ist es in verschiedenen Schwimmbädern und an Baggerseen im Rheintal immer wieder zu Diebstählen von Rucksäcken von badenden Personen gekommen. Nun wurde ein Tatverdächtiger geschnappt.

Dank Zeugenhinweisen und diversen kriminalpolizeilichen Tipps wurden die Badegäste in der vergangenen Zeit bereits über die sehr dreisten Diebstähle informiert.

Am Samstag gegen 14.30 Uhr konnten Beamte des Landeskriminalamtes und der Polizeiinspektion Rankweil einen 56-jährigen Mann aus München auf frischer Tat bei einem weiteren Rucksackdiebstahl in Rankweil bei den Baggerlöchern an der Gisinger Straße betreten und festnehmen.

Der Mann ist geständig

Nach Angaben der Polizei gestand er in seiner ersten Vernehmung, mehrere Rucksackdiebstähle im Rheintal in den vergangenen Monaten begangen zu haben.

Ob der Mann auch für weitere Delikte verantwortlich ist, wird nun von der Polizeiinspektion Rankweil in Erfahrung gebracht.