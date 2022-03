Polizei sucht Zeugen nachdem Frau Hindernis zu spät erkennt.

Eine 31-Jährige aus Friedrichshafen hat am Samstagnacht mit ihrem Auto in der Bregenzer Straße in Lindau eine Warnleuchte überfahren. Diese verhakte sich unter dem Auto und es schleifte die Leuchte laut Polizei etwa 20 Meter mit. Dann kam das Auto zum Stehen kam. Die Polizei vermutet, dass ein bislang unbekannter Täter die Warnleuchte aus der nahegelegenen Baustelle entwendete und absichtlich auf die Fahrbahn gelegt hatte. Ob ein Schaden am Auto entstand ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lindau zu melden.