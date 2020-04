Polizei sucht Urheber des Feuers

Nach dem Brand beim Aspachweiher in Oberreitnau am Dienstag sucht die Polizei jetzt die Unbekannten, die dort ein Lagerfeuer angezündet hatten. Wie berichtet, meldete ein Zeuge um kurz vor 5 Uhr morgens einen beginnenden Waldbrand. Ursache war laut Polizeibericht ein Lagerfeuer, das bisher unbekannte Angler an dem Weiher entzündet hatten. Der Wind fachte die Flammen an, sodass diese auf den umliegenden, sehr trockenen Wald übergriffen. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, waren die Verursacher verschwunden. Ohne den frühzeitigen Alarm und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr, wäre es zu einem großen Waldbrand gekommen. Die Polizei hoft jetzt auf Zeugen.