Polizei sucht Unfallzeugen

Die Polizei sucht einen Unfallflüchtigen, der am Samstagabend einen Schaden in Höhe von rund 2500 Euro verursacht hat. Eine 39-jährige Frau hatte ihr Auto von 17.45 bis 18.30 Uhr im Heuriedweg geparkt. Ein vorbeifahrendes Auto streifte ihren linken Rückspiegel und beschädigte diesen. Die Frau fand einen Zettel am Auto vor, wie die Polizei mitteilt.

Der gleiche Schaden dürfte auch bei dem Verursacher eingetreten sein, allerdings beim Beifahrerspiegel. Ein bisher nicht bekannter Zeuge hinterließ an dem geparkten Auto der Geschädigten einen Handzettel mit einem Kennzeichen. Dieses dürfte vermutlich dem Verursacher gehören.

Allerdings sind auf dem Zettel außer dem Kennzeichen keine weiteren Angaben über den Unfallhergang oder das Verhalten des Verursachers vermerkt. Der eingetretene Schaden an den beiden Fahrzeugen wurde auf 2500 Euro geschätzt.

Der Zeuge, der den Zettel hinterließ und auch mögliche andere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lindau unter Telefon 08382 / 91 00 zu melden.