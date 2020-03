Polizei sucht Unfallflüchtigen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in der Lugeckstraße in Lindau-Reutin ein in einem Carport abgestellter Wohnwagen an der Deichsel angefahren worden. Laut Polizeibericht wurde der Wohnwagen durch den Anstoß nach hinten gegen eine Wand geschoben. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Der Unfallverursacher machte sich davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen.