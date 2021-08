Polizei sucht Täter nach Raubüberfall in Bregenzer Supermarkt

Zu einem Raubüberfall kam es am Samstag, 14. August, gegen 17.06 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Achsiedlungsstraße in Bregenz-Vorkloster. Das teilt die Landespolizeidirektion Vorarlberg mit. Demnach bedrohte der Täter die Kassierin mit einem etwa 20 Zentimeter großen Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit welchem Betrag der Mann flüchtete, ist derzeit nach Aussage der Polizei noch nicht bekannt. „Die Erhebungen dazu laufen“, sagt eine Specherin der Polizeidirektion.

Täter spricht Vorarlberger Dialekt

Auch werden Zeugen gesucht, die den Mann bei seiner Flucht beobachtet haben könnten. Beschrieben wird er, wie folgt: zwischen 30 und 35 Jahre alt, etwa 170-175 cm groß, schlank, heller Hauttyp, große spitze Nase, spricht Vorarlberger Dialekt. Es heißt außerdem, dass der Täter sich so angehört habe, als hätte er nur wenige Zähne. Seine Bekleidung: schwarzer Kaputzenpullover mit weißer Aufschrift, schwarze lange Hose, dunkle Schuhe mit heller Sohle, Handschuhe und schwarzer Mund Nasenschutz. Bewaffnung: etwa 20 cm großes Messer, schwarzer Griff mit kleinen weiß-grauen Punkten.

Eine Zeugin beschrieb, dass der unbekannte Täter anschließend in einen schwarzen Pkw eingestiegen sein soll, welcher in Richtung Rheinstraße davongefahren sei. Zum Zeitpunkt der Tat herrschte reger Einkaufsbetrieb, zahlreiche Kunden befanden sich im Lebensmittelmarkt sowie auf dem Kundenparkplatz.