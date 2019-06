Polizei sucht Schmierfinken

Unbekannte haben den Fußballcourt in Lindau-Zech beschmiert. Wie die Polizei am Donnerstag, 6. Juni, feststellte, beschmierten sie die Seitenbande sowie die am Boden verlegten Pflastersteine mit Farbe. Die Beamten fanden eine gebrauchte und verwendete Farbspraydose und stellten diese als Spurenträger zur Untersuchung nach Fingerabdrücken sicher. Bei den Tätern dürfte es sich laut Polizei um ortskundige Jugendliche handeln. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei Lindau unter der Telefonnummer 08382/9100.