Polizei sucht Schilderdiebe

In der Karl-Wolfart-Straße sind am Montag zwischen 8 und 16 Uhr zwei komplette Verkehrszeichen gestohlen worden. Im Einzelnen handelt es sich um zwei Schilder „Absolutes Halterverbot“, zwei Zusatzzeichen in Weiß mit schwarzem Rand, zwei Rohrpfosten in Alu sowie sechs Schnellspannschellen. Wie die Polizei informiert, gehören die Schilder dem Bauhof. Der Schaden beläuft sich auf rund 315 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lindau, Telefon 08382 / 91 00, zu melden.