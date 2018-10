Polizei sucht Renaultfahrer

Am frühen Montagmorgen kam es zu einem Unfall in der Bodenseestraße in Oberreitnau/ Lindau. Aufgrund ordnungsgemäß parkender Autos am linken oder rechten Fahrbahnrand ist die Fahrbahn dort teilweise nur einspurig befahrbar beziehungsweise verengt. Der spätere Unfallflüchtige passierte eine Engstelle, obwohl er keinen Vorrang hatte und touchierte einen anderen Pkw auf der Gegenfahrbahn. Es kam dabei zu einer Berührung der Außenspiegel. Der Unfallverursacher blieb daraufhin kurz stehen, fuhr danach jedoch ohne seine Personalien anzugeben weiter. Die Polizei Lindau sucht nun nach einem schwarzen Renault Kangoo mit rot- blauer Werbeaufschrift.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lindau unter der Telefonnummer 08382 / 91 00, zu melden.