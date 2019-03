Polizei sucht Einbruchzeugen

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag, 19. März, höchstwahrscheinlich am Nachmittag, als die Bewohnerin spazieren ging, über ein Terrassenfenster in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Lugeckstraße in Lindau eingestiegen. Als die Bewohnerin zurückkam, stellte sie nach Angaben der Polizei fest, dass das Außenrollo am Fenster beschädigt war. Ihr Schlafzimmer war außerdem durchwühlt. Unter anderem waren die Vorhänge heruntergerissen und der Fernseher umgekippt. Die Bewohnerin vermisst zwei Schmuckstücke im Wert von etwa 400 Euro.

Trotz intensiver Spurensuche konnte vonseiten der Kriminalpolizei Lindau bislang nicht geklärt werden, wie die Täter in die Wohnung gelangt waren. Die Polizei bittet daher um Hinweise zur Klärung des Wohnungseinbruchdiebstahls.