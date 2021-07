Polizei stoppt überladenes Fahrzeug

Nicht schlecht haben die Beamten des deutschen Zolls gestauntals sie am Samstagabend gegen 19.45 Uhr, einen rumänischen Kleintransporter mit Anhänger auf der A 96 im Berech Sigmaszell kontrollierten. In dem für neun Personen zugelassenen Wagen saßen insgesamt elf Personen. Augenscheinlich war das Fahrzeug auch ebenso überladen wie ein mitgeführter Anhänger. Aufgrund der Zuständigkeit wurde die weitere Sachbearbeitung an die Lindauer Polizei übergeben. Nachdem zwei der Reisendenden ihre Reise mit dem Zug fortsetzen mussten und der Fahrer eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro hinterlegen musste, da er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung war, konnte die Reisegesellschaft ihre Heimreise nach Rumänien fortsetzten.