Polizei stoppt Fluchtversuch von Marihuana-Besitzer

Gleich mehrere Straftaten hat die Polizei Lindau in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einem 20-jährigen Berufsschüler aus Memmingen und seinen Freunden nachweisen können. Gegen 3 Uhr wurde der junge Mann dem Polizeibericht zufolge im Kellereiweg einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei wurde eine Kleinmenge an Marihuana bei ihm gefunden. Nachdem die erste Straftat aufgeflogen war, flüchtete der 20-Jährige zu Fuß, konnte aber nach kurzer Verfolgung von den Beamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Bei der späteren Durchsicht seines Mobiltelefons staunten die Beamten nicht schlecht, als sie auf eine Fotografie stießen, die einen Freund des Flüchtigen, mit einem im Juni, von einem Polizeifahrzeug gestohlenen Kennzeichen in Händen, zeigte. Da er wusste, dass ein Freund das Kennzeichen vom Streifenwagen entwendet hatte, besteht nun der Verdacht der Strafvereitelung. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Zimmers in einer Lindauer Pension wurden ebenfalls noch Betäubungsmittel aufgefunden. Pech hatte hierbei sein etwa gleichaltriger Mitbewohner, denn aus seinem Zimmer drang derartiger Cannabisgeruch, dass auch hier die Beamten eingriffen. Die beiden Berufsschüler erwarte nun Strafverfahren.