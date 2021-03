Polizei stoppt Einreisewillige

Ein 50-jähriger Schweizer ist in der Nacht auf Samstag gegen 3 Uhr zusammen mit einer 50 Jahre alten Begleiterin durch Beamte der Bundespolizei am ehemaligen Grenzübergang Ziegelhaus bei der Einreise aus Österreich angehalten und kontrolliert worden. Dabei stellten die Beamten fest, dass beide sich vorher nicht zur Einreise angemeldet haben und auch keinen negativen Corona-Test vorweisen konnten. Als Grund für ihre Einreise gaben beide an, Urlaub in Deutschland machen zu wollen, was laut Polizeibericht keinen triftigen Grund für eine Einreise darstelle. Außerdem stellten sie fest, dass dem 50-jährigen Mann in Deutschland die Fahrerlaubnis entzogen wurde und er kein Fahrzeug führen darf. Die weitere Sachbearbeitung wurde durch die Lindauer Polizei übernommen. Beide wurden wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt, der Mann zusätzlich noch wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.