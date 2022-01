Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Ein 54-jähriger Mann fuhr am Donnerstagvormittag mit seinem Auto die Kemptener Straße stadteinwärts. Laut einer hinter ihm fahrenden Zeugin, sei er in Schlangenlinien gefahren und geriet auf die Gegenfahrbahn. Das berichtet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West.

Die Fahrweise konnte bis zum Kreisverkehr am Aeschacher Markt beobachtet werden. Dort fuhr der Mann seitlich in einen 49-jährigen Lkw-Fahrer, der von der Friedrichshafener Straße in den Kreisverkehr einbiegen wollte. Der Lkw-Fahrer missachtete dabei die Vorfahrt des 54-Jährigen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Beim Eintreffen der herbeigerufenen Polizeibeamten schwankte der 54-Jährige erheblich und geriet immer wieder aus dem Gleichgewicht. Ein Atem-Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von etwas weniger als 0,5 Promille. Zudem hatte der 54-Jährige auch Medikamente eingenommen. Der 54-Jährige musste im Krankenhaus Lindau eine Blutprobe abgeben. Zudem behielten die Beamten seinen Führerschein ein. Während am Lkw ein geringwertiger Sachschaden von etwa 100 Euro entstand, waren es am Auto etwa 1000 Euro. Den 54-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, das nach Abschluss der Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft Kempten übergeben wird. Gegen den Lkw-Fahrer leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren wegen Vorfahrtsverletzung ein.