Polizei stellt Straftaten fest

Bei einer Kontrollaktion im Grenzraum zu Österreich hat die Bayerische Grenzpolizei am Donnerstagnachmittag zahlreiche Straftaten festgestellt und Fahndungstreffer gelandet. Wie die Polizei berichtet, kontrollierten die Fahnder im Rahmen einer Schwerpunktaktion den grenzübergreifenden Verkehr von und nach Österreich von der A 3 in Niederbayern bis nach Lindau am Bodensee.

An den zahlreichen stationären und mobilen Kontrollstellen wurden sie dabei von Kräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Bundespolizei, des Zolls und der Bayerischen Landespolizei unterstützt. Bei einer Kontrolle in Lindau stellten die Fahnder einen 34-jährigen Kosovaren fest, der bereits seit März 2019 in Deutschland wohnhaft ist, ohne im Besitz einer deutschen Fahrerlaubnis zu sein. Der Fahrzeugführer wurde deshalb bereits vor wenigen Monaten angezeigt und muss sich nun erneut wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Ebenfalls endete die Fahrt für einen 28-jährigen Autofahrer, dem sein Führerschein in Österreich wegen einer Fahrt unter Drogeneinfluss entzogen wurde. Zudem ergab ein Drogenvortest, dass er erneut unter Drogen stand. Die Beamten brachten ihn wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss zur Anzeige.

Im Handschuhfach eines österreichischen Autos entdeckten die Fahnder zudem noch ein Glas mit etwas mehr als sieben Gramm Marihuana. Gegen den 27-jährigen Fahrer leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.