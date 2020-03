Polizei stellt Opferstockdieb

Kommissar Zufall war im Einsatz: Einem Beamten der Polizeiinspektion Lindau fiel auf dem Weg zur Arbeit in der Friedrichshafener Straße ein junger Mann auf, der nach einer Personenbeschreibung als Tatverdächtiger für mehrere Diebstähle aus Opferstöcken in der Kirche St. Ludwig in Frage kam.

Wie die Polizei berichtet, rief der Beamten ein Streifenfahrzeug hinzu. Der Verdächtige konnte in einem Supermarkt in der Nähe kontrolliert und anschließend festgenommen werden. Nachdem bei ihm auch noch Tatwerkzeuge gefunden wurden, räumte der 26-Jährige die Diebstähle ein. Der Mann wurde nach beendeter Sachbearbeitung entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.