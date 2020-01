Polizei stellt gefälschte Banknoten sicher

Die Lindauer Bundespolizei hat in den frühen Morgenstunden am Sonntag in einem Fernreisebus bei der Einreise in das Bundesgebiet zwei afrikanische Männer ohne gültige Reisepässe festgestellt. Bei der anschließenden Durchsuchung der persönlichen Gegenstände eines der Männer fand sich ein Bündel mit gefälschten 100-Euro-Banknoten mit einem Nennwert im vierstelligen Bereich, teilt die Polizei mit. Das Falschgeld war in der Kleidung des Mannes versteckt. Weiterhin wurden ein gefälschter Ausweis sowie eine gefälschte Geldkarte und eine gefälschte Tankkarte gefunden.

Der Kriminaldauerdienst übernahm die weiteren Ermittlungen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft werden beide Männer dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch die Kriminalpolizei Lindau.