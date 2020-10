Polizei schnappt Hotel-Einmietbetrüger

Einer aufmerksamen Hotelbetreiberin in Lindau ist es zu verdanken, dass Beamte der Polizeiinspektion Lindau am Dienstag vor dem Bahnhof einen der Polizei bereits bekannten sogenannten Einmietbetrüger festnehmen konnten.

Der einschlägig vorbestrafte 51-jährige Mann, der erst Anfang September aus der Haft entlassen wurde, mietete sich in der ersten Septemberwoche in einem Hotel an der Seepromenade ein. Dort verließ er das Hotel, ohne seinen Zimmerpreis zu bezahlen. Ende September mietete er sich dann in zwei verschiedenen Hotels in Lindau für vier Nächte ein. Auch hier verschwand er, ohne seine Mietschuld zu entrichten.

In allen drei Fällen hat er falsche Personalien angegeben. Nach seiner Festnahme legte er ein Geständnis ab. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 550 Euro. Der 51-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.