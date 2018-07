Polizei schnappt gesuchten Mann

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat die Lindauer Grenzpolizei einen 23-jährigen Mann im Hauptbahnhof überprüft. Beim Abgleich seiner Daten stellte sich heraus, dass der lettische Staatsangehörige mit Haftbefehl von der Justiz in Ravensburg gesucht wird. Wegen Drogenhandel wurde gegen ihn eine Geldstrafe in Höhe von 4500 Euro verhängt.

Der Mann, der in Lindau wohnt, war bei seiner Festnahme außer Stande, den geforderten Betrag zu bezahlen. Deshalb wurde er von der Polizei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er stattdessen 90 Tage Freiheitsstrafe verbüßen wird, wie es vonseiten der Beamten heißt.

Bei der Durchsuchung des Festgenommenen fanden die Beamten eine Kleinmenge Marihuana auf. Ein weiteres Strafverfahren wegen Besitz von Betäubungsmitteln wird eingeleitet.