Polizei schützt AfD vor aggressiven Störern

Die Polizei hat eine Versammlung der AfD zu den Corona-Bestimmungen vor Störern geschützt. Das geht aus dem Polizeibericht hervor.

Demnach fand am Sonntagnachmittag am Bodenseeufer in Lindau eine nicht öffentliche Veranstaltung der Lindauer AfD statt, die angemeldet und genehmigt war. An der internen Diskussionsrunde nahmen laut Polizeibericht etwa 20 Personen teil. Etwa zehn Personen versuchten, die Veranstaltung zu stören. Zudem beleidigte ein 35-Jähriger aus Weißensberg eine Veranstaltungsteilnehmerin. Die Störungen wurden durch die Lindauer Polizei und die Bayerischen Bereitschaftspolizei mittels Platzverweisen unterbunden.