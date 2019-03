Polizei rückt an einem Tag zu sechs Unfällen aus

Von sechs Unfällen berichtet die Polizei in ihrem Bericht über die Vorkomnisse des Dienstags. Eine beteiligte Person wurde leicht verletzt. Ansonsten entstand glücklicherweise nur Blechschaden, in den meisten Fällen nur in geringer Höhe.

Am Dienstagmorgen musste auf der Kreisstraße LI 16 in Wasserburg ein Auto an der Einmündung der Fuggerstraße anhalten, um vor dem Abbiegen den entgegenkommenden Verkehr durchzulassen. Ein hinter ihm fahrender Kleintransporter konnte gerade noch bremsen und anhalten, ein weiterer Transporter der gleichen Firma, der dahinter fuhr, erkannte die Situation allerdings zu spät. Der Fahrer prallte gegen seinen Arbeitskollegen und schob diesen mit seinem Fahrzeug auf den davor stehenden Wagen, schreibt die Polizei. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 13 000 Euro.

Kurz vor Mittag fuhr in der Robert-Bosch-Straße in Lindau ein Lastwagen einem verkehrsbedingt haltenden Wagen auf. Obwohl der Anstoß nicht sehr heftig war, entstand am Auto rund 1000 Euro Sachschaden. Der Lastwagen blieb gänzlich unbeschädigt.

Ein weiterer Auffahrunfall ereignete sich am frühen Nachmittag auf der Bregenzer Straße in Lindau. Aufgrund des Rückstaus der Ampel hielt ein Lastwagen an, was ein nachfolgender Autofahrer wohl zu spät erkannte. Er fuhr gegen den stehenden Laster. Der Autofahrer verletzte sich beim Aufprall leicht. An seinem Wagen entstand nach Polizeiangaben wirtschaftlicher Totalschaden, während der Laster nur geringfügig beschädigt wurde.

Auch beim nächsten Unfall gegen 14.15 Uhr handelte es sich um einen Auffahrunfall: Im Heuriedweg fuhr ein Wagen auf einen anderen auf. Ergebnis: geschätzte 6500 Euro Sachschaden.

Gut zwei Stunden später passierte der nächste Unfall in Lindau, genauer: in Zech. Diesesmal übersah ein Autofahrer beim Einfahren vom Parkplatz eines SB-Restaurants auf die Bundesstraße 12 in Zech einen dort fahrenden Wagen und stieß diesem in die Seite. Der Anstoß war sehr gering. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 200 Euro.

Beim letzten Unfall des Dienstags kam ein Autofahrer auf dem Parkplatz desselben SB-Lokals in Lindau-Zech versehentlich aufs Gaspedal, obwohl er eigentlich bremsen wollte. Die Folge: Der Autofahrer überfuhr ein aufgestelltes Verkehrsschild. Der Schaden am Auto und dem Verkehrszeichen wird auf etwas unter 1000 Euro geschätzt.