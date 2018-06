Polizei nimmt zwei Männer fest

In den vergangenen Tagen haben Landes- und Bundespolizei mehrere Personen am Bahnhof in Lindau festgenommen. Die ausländischen Staatsangehörigen stehen im Verdacht, unerlaubt in Deutschland eingereist zu sein. Bundespolizisten kontrollierten am Dienstag einen Mann im Eurocity aus Zürich beim Halt in Lindau.

Der Senegalese konnte sich nicht ausweisen. Wie die Ermittlungen der Bundespolizei ergaben, befindet sich der 25-Jährige bereits in der Schweiz in einem Asylverfahren. Reiseziel wäre München gewesen. Um ihn sicher zurückzuschicken, wurde er am Mittwoch auf richterliche Anordnung hin in Haft genommen.

Ebenfalls am Lindauer Bahnhof überprüften Polizeibeamte einen Marokkaner und einen Palästinenser. Die Männer, 35 und 25 Jahre alt, hatten keine Papiere dabei. Laut ihrer Zugfahrkarten starteten die beiden ihre Reise in Zürich. Im Bundespolizeirevier stellte sich heraus, dass der marokkanische Staatsangehörige in Österreich Asyl beantragt hatte, sein Antrag aber von den dortigen Behörden abgelehnt worden war. Das Amtsgericht in Kempten ließ ihn verhaften.

Der andere unerlaubt Eingereiste aus Palästina hingegen wurde zunächst in eine Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge gebracht.