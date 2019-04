Polizei nimmt Frau und Kind nach Betrug fest

Eine 22-jährige, aus Osteuropa stammende Frau klopfte am Donnerstag, 18. April, kurz nach 10 Uhr an der Terrassentür einer in der Oberreitnauer Straße in Lindau wohnhaften älteren Frau. Begleitet wurde sie von einem sechsjährigen Mädchen mit einem Blumenstrauß. Die Hausbewohnerin ließ die beiden „Besucher“ ein und brachte der 22-Jährigen ein Glas Wasser, als diese vorgab, Durst zu haben. Als die ältere Frau in ihr Wohnzimmer zurückkam, saß nur noch das Kind auf dem Sofa. Die Frau war inzwischen scheinbar auf die Toilette gegangen.

Nachdem die beiden wenige Minuten später wieder gegangen waren, sah die Hausbewohnerin nach ihren Wertsachen und stellte fest, dass ein im Nachtkästchen deponierter vierstelliger Bargeldbetrag und diverse Schmuckstücke fehlten. Daruafhin verständigte sie umgehend die Polizei.

Eine Streife der Polizeiinspektion Lindau konnte die Frau, das Kind und einige weitere Personen, die laut Polizeibericht offensichtlich zu einer Gruppe von Bettlern gehörten, noch in unmittelbarer Nähe anhalten und festnehmen. Die gestohlenen Gegenstände hatten die Tatverdächtigen nicht mehr bei sich. Diese hatten sie unmittelbar vor der Kontrolle durch die Polizei neben einem Auto auf der Straße abgelegt.

Weil die 22-Jährige dringend verdächtig ist, am Vortag in Opfenbach und im April 2018 in Lindau an zwei ähnlichen Taten beteiligt gewesen zu sein, übernahm die Kriminalpolizei Lindau die weiteren Ermittlungen. Die Tatverdächtige wurde schließlich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten einem Ermittlungsrichter in Memmingen vorgeführt, der den dringenden Tatverdacht bestätigte und für die 22-Jährige die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen der Kripo dauern an. Dabei stellt sich auch die Frage, ob es weitere geschädigte Personen gibt.