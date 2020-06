Polizei nimmt Bargelddieb fest

In Lindau ist am 12. Juni ein 62-jähriger Mann von Beamten der Grenzpolizeiinspektion kontrolliert worden. Beim Datenabgleich wurde festgestellt, dass er von einer Staatsanwaltschaft in Baden-Württemberg zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. und bereits eine erhebliche Anzahl an Diebstählen und Einbrüchen begangen hat. Neben Einbruchswerkzeug wurde laut Polizeibericht dann auch prompt ein größerer Bargeldbetrag bei ihm gefunden, der bislang noch keiner Straftat zugeordnet werden konnte. Es handelt sich um ausgabefrische Euro-Noten, eine Münzgeldrolle und einen Geldschein einer ausländischen Währung. Der Verdächtige hat sich vor allem im Bereich zwischen Radolfzell, Meersburg, Friedrichshafen und Lindau aufgehalten, eventuell auch in Ravensburg. Als Tatzeitraum kommt die Zeit zwischen dem 1. und 12. Juni infrage.