Polizei muss Parkplatz Blauwiese räumen

Eine Reisegruppe hat auf dem Parkplatz Blauwiese Anlass für Ärger gegeben. Letztlich musste die Polizei die Großfamilie vertreiben und die ausstehenden Parkplatzgebühren eintreiben.

Die mehrköpfige Großfamilie aus Frankreich ließ sich mit mehreren Fahrzeugen und Großraumwohnwagen auf dem Pendlerparkplatz Blauwiese in der Reutiner Straße nieder. Abgesehen davon, dass die Vielzahl an Familienmitgliedern eine erhebliche Müllmenge verursachte, verweigerten die Fahrer auch die Bezahlung der Parkgebühren. Da die Frauen und Männer auch gegenüber den Mitarbeitern der kommunalen Verkehrsüberwachung unkooperativ waren und sich weigerten, den Parkplatz zu verlassen, bat die Stadt Lindau die Polizei um Amtshilfe. Da nicht überschaubar war, wie viele Menschen sich tatsächlich in den Wohnwagen aufhielten, und weil nach den Vorkenntnissen mit Widerstandhandlungen zur rechnen war, bat die örtliche Polizeiinspektion Kräfte der Polizeiinspektion Fahndung und der Bundespolizei zur Hilfe. Die Polizisten kontrollierten alle Anwesenden und kassierten die ausstehenden Parkgebühren in Höhe von 200 Euro. Anschließend sprachen die Beamten einen Platzverweis aus und überwachten die Abreise.