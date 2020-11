Polizei löst Party am Aeschacher Ufer auf

Die Polizei hat am Freitagabend gegen 20.30 Uhr eine unerlaubte Party am Aeschacher Ufer aufgelöst. Eine Zeugin hatte die Beamten informiert, dass dort etwa zehn Leute mit einer Musikbox eine Party feiern würden. Eine Streife traf dann sieben Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren an. Die Beamten sprachen einen Platzverweis aus. Alle Teilnehmer bekamen eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. Laut Polizeibericht hätten sich einige Jugendliche uneinsichtig gegenüber den getroffenen Maßnahmen gezeigt.