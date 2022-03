Polizei Lindau sucht Zeugen von zwei Unfallfluchten

In der Breiten Straße ist am Freitag eine der Polizei unbekannte Autofahrerin wegen des Gegenverkehrs rückwärts gefahren und gegen einen Roller hinter ihr gestoßen. Die Frau und ihr Beifahrer stiegen laut Polizei aus und unterhielten sich kurz mit der 17-jährigen Rollerfahrerin. Dabei wurden keinerlei Personalien ausgetauscht. Die Autofahrerin fuhr dann von der Unfallstelle weg. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Roller auf rund 300 Euro. Das geflüchtete Auto sei weiß. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Kennzeichen oder den Insassen geben können, sich bei der Inspektion Lindau unter der Telefonnummer 08382 / 91 00 zu melden.

Bereits am vorletzten Samstag ist es am späten Nachmittag zu einem Unfall mit einem Verletzten auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Bregenzer Straße gekommen. Laut Polizei stand ein 57-Jähriger an seinem Auto, als das neben ihm abgestellte Fahrzeug rückwärts ausparkte und ihm dabei über den linken Fuß fuhr. Die Polizei Lindau bittet im Zusammenhang mit diesem Unfall unter der Telefonnummer 08382 / 91 00 um Zeugenhinweise