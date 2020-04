Polizei löst Menschenansammlung auf

Zu laute Musik am Landungssteg in Bad Schachen hat Anwohner dazu veranlasst, sich am Mittwochabend bei der Polizei zu beschweren. Die Beamten trafen dort auf eine vierköpfige und eine dreiköpfige Personengruppe, die jeweils zusammen saßen. Die Personen leben laut Polizei nicht im selben Hausstand und konnten auch keinen triftigen Grund zum Verlassen der jeweiligen Wohnungen angeben. Weil sie nicht den erforderlichen Abstand einhielten, löste die Polizei die Menschenansammlung auf und erhob Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz.