Polizei lässt in Lindau fast 30 Autos abschleppen

Thomas Zipse ist verärgert: In der Nacht auf Mittwoch wurde er gegen 0.30 Uhr von der Polizei geweckt. Er solle sein Auto wegfahren, ansonsten werde es abgeschleppt. Auf sein Angebot, das Fahrzeug am nächsten Morgen umzuparken, gingen die Polizisten nicht ein. Bis in die frühen Morgenstunden ließen sie 28 Autos abschleppen. Von 20 weiteren Fahrzeugen erreichten sie die Besitzer, die ihre Autos dann umparkten.

„Wir haben den Platz komplettfrei gemacht für den Jahrmarkt“, sagt Polizist Mario Minge im Gespräch mit der LZ. Irgendwann müsse die Polizei damit anfangen, und schließlich habe das Halteverbot ab Dienstagnacht gegolten, die Schilder seien rechtzeitig aufgestellt worden.

Thomas Zipse kennt den Mann, der den Kramerstand betreibt, der auf dem Parkplatz vor seiner Wohnung steht. Bereits am Dienstag habe er Kontakt zu diesem aufgenommen. „Ich wusste von ihm, dass sein Team erst am späten Abend des 31.10.2018 mit seinem Fahrzeug anreist“, schreibt Zipse in einer Mail an die LZ. Seine Argumente fanden bei den Polizisten aber kein Gehör, sodass Zipse sein Auto noch in der Nacht wegfahren musste. „Es steht jetzt auf einem der beiden mangels Ladesäule nicht nutzbaren Platz für E-Fahrzeuge am Karl-Bever-Platz. Ich wünsche mir von der kommunalen Verkehrsüberwachung, dass sie dies für die Dauer des Jahrmarkts toleriert, zumal ich damit keine regulären (einträglichen) anderen Parkplätze blockiere“, schreibt er weiter. Die befristete Parkerlaubnis, die Zipse bei der Stadt beantragt hat, gilt erst ab dem 1. November.

Die Verkehrsüberwachung mache für niemanden Ausnahmen, so Jürgen Widmer, Pressesprecher der Stadt. „Grundsätzlich gelten Verkehrsregeln für alle und werden auch geahndet“, sagt er.

Die Polizei weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass in den vergangenen beiden Jahren am Jahrmarkt nur zwei Autos abgeschleppt werden mussten. Auch während des Jahrmarkts würden die Parkverbote weiterhin konsequent überwacht. „Falschparker, vor allem im Bereich der Rettungswege, werden gebührenpflichtig verwarnt und auch konsequent abgeschleppt werden.“