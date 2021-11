Polizei kontrolliert in Lindau die Corona-Regeln – das kommt dabei heraus

Haben die Lindauer einen Nachweis dabei, wenn sie in Gaststätte oder ins Fitnessstudio gehen? Und halten sie sich an die anderen Corona-Regeln? Das prüft die Polizei in Lindau weiterhin. Ein Test der LZ hatte letzte Woche schon ergeben, dass einige Gastronomiebetriebe bei den Nachweisen nicht allzu genau hinsehen.

Die Polizeiinspektion Lindau und die Bayerischen Bereitschaftspolizei hat viele Gaststätten, Restaurants und Fitnessstudios in Lindau und in Bodolz am Mittwochnachmittag und -abend kontrolliert, ob sie die Coronavorschriften einhalten. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit.

Mitarbeiter trägt Maske falsch

Das Ergebnis: Die Beamten stellten nur kleine Verstöße fest. „Unter anderem trugen beispielsweise Bedienungen die Gesichtsmasken nicht ordnungsgemäß oder Kunden in Fitnesscentern trugen auf den Laufwegen keine Masken“, schreibt die Polizei in der Mitteilung.

Außerdem habe ein Jugendlicher im Lindaupark ein „zweifelhaftes Attest über die Befreiung von der Maskenpflicht“ bei sich gehabt. „In diesem Fall prüfen die Ermittler noch, ob das Attest ordnungsgemäß ausgestellt wurde“, so die Polizei.

Menschen reagieren positiv

Die Polizei kontrollierten auch, ob die Gäste einen Impf- oder Genesenen-Nachweis bei sich trugen. Hier habe es keine Verstöße gegeben, so die Polizei. Die meisten Menschen, die kontrolliert wurden, seien „äußerst kooperativ“ gewesen und hätten positiv reagiert.

Gast und Bedienung waren beide betrunken

Im Rahmen der Kontrollen in den Gaststätten fiel der Polizei noch etwas anderes auf: In einer Bar habe ein Mitarbeiter hinter der Theke weiter Alkohol an einen betrunkenen Gast ausgeschenkt. Auch der Mitarbeiter selbst sei stark alkoholisiert gewesen. Die Polizei habe den Gast aufgefordert, zu gehen.

Gegen den Mitarbeiter und den Wirt leiteten die Beamten eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Gaststättengesetz ein.