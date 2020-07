Polizei kontrolliert Fernreisebusse

Die Lindauer Grenzpolizei reagiert auf die Wiederaufnahme diverser Fernbusverbindungen derzeit mit gezielten Kontrollen des internationalen Reiseverkehrs. Laut Polizeibericht sind die Kontrollen recht erfolgreich.

So haben die Beamten am Montag kurz nach Mitternacht bei der Kontrolle eines Reisebuses, der von Frankfurt nach Rom unterwegs war, einen 26-jährigen Mann von der Elfenbeinküste überprüft. Er konnte zunächst keine ausreichenden Einreisedokumente vorlegen und führte lediglich ungültige, italienische Dokumente mit sich. Eine Überprüfung seiner Fingerabdrücke ergab schnell, dass gegen den jungen Mann eine aktuelle Ausweisungsverfügung vorliegt. Zudem belegte ihn das Hamburger Ausländeramt mit einer Einreisesperre, die noch Gültigkeit besaß. Darum war der Mann auch zur Festnahme und Ausweisung ausgeschrieben. Nachdem eine Sicherheitsleistung erhoben wurde, konnte der 26-Jährige seinen Weg in Richtung Italien fortsetzen.

Im gleichen Bus wurde ein 24-jähriger Pakistani aus Neapel kontrolliert, der auch keine Reisedokumente vorlegen konnte. Sein italienischer Aufenthaltstitel war abgelaufen und der mitgeführte Verlängerungsantrag besitzt außerhalb Italiens keine Gültigkeit. Da gegen ihn jedoch keine weiteren polizeilichen Erkenntnisse vorlagen, konnte er nach Anzeigenaufnahme seine Fahrt im Fernreisebus fortsetzen.