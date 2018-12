Polizei kontrolliert das Licht an Fahrrädern

Rund 30 Fahrradfahrer, die in der Dunkelheit ohne Licht unterwegs waren, hat die Polizei in dieser Woche aus dem Verkehr gezogen. Die allermeisten Radler seien in Lindau aber mit Licht unterwegs, haben Daniel Stoll, Verkehrsfachmann der Lindauer Polizei, und seine Kollegen festgestellt.

Nur ein oder zwei von zehn Radfahrern fuhren ohne Licht, als die Polizei in dieser Woche in der Früh und am späten Nachmittag vor den Schulen kontrolliert haben. Darunter seien viele Kinder und Jugendliche gewesen, deren Fahrrad gar kein Licht hat. Die Polizei weist deshalb darauf hin, dass Eltern darauf achten sollten, dass ihr Nachwuchs mit verkehrssicheren Rädern fährt. Dazu gehören jeweils Lampen und Reflektoren vorne und hinten. Wer batteriebetriebene Lampen hat, sollte gerade zu Beginn der kalten Jahreszeit die Batterien austauschen. Denn manch ein Schüler beklagte, dass die Lampe am Vortag noch ging. Gerade im dichten Verkehr vor den Schulen mit vielen Lichtern der verschiedenen Autos sehen Autofahrer Radfahrer kaum, wenn diese ohne Licht fahren. Die Polizisten haben in dieser Woche einige Beinaheunfälle gesehen, wie Stoll berichtet. Am Freitag hat er mit den Kollegen vor dem VHG kontrolliert. Schüler ohne Fahrradlicht müssen bei dieser Kontrolle ausnahmsweise nicht die sonst üblichen 20 Euro Verwarngeld zahlen. Stattdessen bekommen sie eine Ermahnung und drei Tage Zeit, um das Fahrrad mit Licht bei der Polizei vorzuzeigen. Erst wer das nicht einhält, bekommt richtig Ärger.