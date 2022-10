Polizei kommt Ladendieb auf Schliche

Auf frischer Tat ertappt hat ein Ladendetektiv einen Mann am Samstagmittab beim Diebstahl eines Parfüms in einem Supermarkt in Lindenberg. Das teilt die Polizei mit. In der Folge flüchtete er.

Nachdem der Dieb den Kassenbereich ohne zu bezahlen passiert hatte, sprach ihn der Detektiv auf seine Tat an und bat ihn, mit ins Büro zu kommen. Dort reagierte der Dieb plötzlich aggressiv und ergriff, trotz mehrerer Festhalteversuche, die Flucht. Da der Mann sein Mobiltelefon am Tatort vergaß, konnte er durch die Polizei Lindenberg schnell ermittelt werden. Das entwendete Parfüm hatte einen Wert von 24,99 Euro.