Polizei in Lindau warnt vor falschem Goldkäufer

Sie möchten ihr Gold, ihren Pelzmantel oder Orientteppich zu Geld machen und verkaufen? Die Polizei rät: Seien Sie vorsichtig bei der Wahl des kommerziellen Ankäufers. Nicht jeder seriös wirkende Ankäufer hat gute Absichten. Im Laufe des Mittwochs erreichten die Polizei in Lindau mehrere Hinweise auf einen Flyer in den örtlichen Tageszeitungen. In dem in der Zeitung beiliegenden Flyer wurde mit einem Goldankaufspreis, der weit über dem marktüblichen Preis liegt, geworben. Ein Mitteiler bestätigte der Polizei, dass er wie im Flyer angepriesen seinen Pelzmantel abgeben wollte, gleichzeitig sollte er im gebotenen Gegenwert Gold mit verkaufen. Andere Mitteiler gaben an, dass die Ankäufer nur an Gold interessiert sind. Die Polizei empfiehlt, sich bei Goldverkäufen an örtliche Gold und Schmuckhändler oder Fachleute zu wenden. Dort werde man fachmännisch beraten und bekommt auch einem marktüblichen Preis.

Weitere Informationen gibt’s unter der Telefonnummer 08382 / 91 00.