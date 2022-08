Polizei führt Familie wieder zusammen

Ein 70-jähriger Tourist aus Oberbayern hat am Montag gegen 13 Uhr einen fünfjährigen Jungen entdeckt, der weinend auf der Thierschbrücke saß. Der Junge gab laut Polizeibericht an, seine Eltern im Getümmel verloren zu haben. Der 70-jährige Rentner brachte den Jungen dann zur Tourist-Info, gleichzeitig meldete der Vater des Kindes diesen bei der Polizei als vermisst. So konnten beide wieder zusammengebracht werden. Der Vater gab an, dass der fünfjährige während eines Toilettenganges ausgebüchst wäre.